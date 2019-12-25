Брат убитой Анастасии Ещенко рассказал об отношениях его сестры с Олегом Соколовым

Родственник убитой и Олег Соколов были знакомы лично.

Октябрьский районный суд проводит очередное заседание по делу об убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Сегодня, 14 сентября, в суде дал показания брат убитой ― Сергей Ещенко, передает корреспондент Piter.TV.

Он узнал о романе Анастасии с историком Олегом Соколовым около трех лет назад. Об этом ему рассказала сестра. Позже брат убитой приезжал в Петербург из Краснодара, где проживает с семьей, и познакомился с ее возлюбленным. По его словам, о конфликтах в паре Анастасия не рассказывала. При этом при личной встрече свидетелю показалось, что Соколов относится к Ещенко скорее как к подруге, чем как к своей девушке. В целом неприязненного отношения к нему Сергей Ещенко не испытывал.

С 7 на 8 ноября Анастасия позвонила брату в истерике. Мужчина рассказал о том, что девушка плакала и сообщила о том, что Соколов ее избил, ударив головой об пол. Причиной послужила ревность: друг Ещенко пригласил ее на свой день рождения, это не понравилось историку. Девушка была вынуждена вернуться в квартиру, так как там находились ее личные вещи и документы.

Спустя некоторое вновь родственники созвонились вновь, ее голос был спокойным. По ее словам, паре удалось уладить конфликт. Сергей и Анастасия договорились созвониться утром, однако она уже не выходила на связь.

Ранее Piter.TV представил показания друга Анастасии Ещенко, который пригласил к себе на праздник.

Фото: Судебный портал