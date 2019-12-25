Друг убитой Ещенко: "О романе с Соколовым знал весь университет"

По словам свидетеля, убитая никогда не рассказывала о своей личной жизни.

Сегодня, 13 июля, в Санкт-Петербургском городском суде состоялось очередное заседание по делу историка Олега Соколова. Свои показания дали свидетели. Одним из них стал друг Анастасии Ещенко, который учился вместе с ней с 2012-го года.

Также свидетель был знаком с Олегом Соколовым: подсудимый был его преподавателем на третьем курсе в СПбГУ. Дружеские отношения с Ещенко у сокурсника завязались после того, как они проходили практику в одном месте.

Молодой человек отметил, что убитая никогда не рассказывала о своей личной жизни, однако о ее романе было известно всем. По словам свидетеля, он начался примерно в 2015-м году. Конфликтов в паре он не замечал, лишь пару раз видел, как Ещенко и Соколов общались. Также мужчина рассказал о том, что в планах у девушки на жизнь была научная работа и построение семьи.

Последняя переписка друзей состоялась с 7 на 8 ноября. Свидетель пригласил девушку к себе на день рождения, но она так и не ответила.

О трагедии юный историк узнал из средств массовой информации.

Так как на заседание пришли не все свидетели, его перенесли на 15 июля.

Суду предстоит выяснить, зачем историк Соколов звонил в посольство Франции после убийства.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга