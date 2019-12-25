Суд выяснит, зачем историк Соколов звонил в посольство Франции после убийства

По данным следствия, утром 8 ноября Соколов дождался открытия посольства и дважды с перерывом в полчаса звонил туда.

Следствие заинтересовалось тем, что историк Олег Соколов после убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко звонил в посольство Франции. Звонок с его телефона был совершен утром после убийства.

По данным следствия, утром 8 ноября Соколов дождался открытия посольства и дважды с перерывом в полчаса звонил туда. Историк при этом является кавалером Ордена Почетного легиона. Следствие полагает, что историк хотел скрыться во Франции.

В посольство Франции планируют отправить судебный запрос, чтобы выяснить с кем и о чем он говорил в тот день.

Следующее судебное заседание по уголовному делу в отношении Олега Соколова состоится 13 июля в 12:00.

Ранее суд огласил переписку аспирантки Анастасии Ещенко и историка Олега Соколова.

Фото: объединенная пресс-служба городских судов