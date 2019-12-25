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Суд огласил переписку аспирантки Анастасии Ещенко и историка Олега Соколова
Сегодня, 14:04
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Суд огласил переписку аспирантки Анастасии Ещенко и историка Олега Соколова

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Рассмотрение вещественных доказательств началось в открытом режиме.

Сегодня, 6 июля, в Санкт-Петербургском городском суде началось очередное заседание по делу Олега Соколова. Историк обвиняется в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия. Сегодня в суде обнародовали переписку подсудимого с убитой.

Соколов заявил, что этими сообщениями Ещенко довела его до страшного поступка. В переписке девушка много раз писала историку о том, что "ненавидит" его. Также она оскорбляла членов его семьи и отрицательно относилась к тому, когда Соколов не разу же отвечал на ее сообщения и звонки. Судя по SMS, которые были зачитаны, отношения в паре начали портиться летом 2019-го года. Само убийство произошло 8 ноября. 

На прошлом заседании Александра Бакшеева, адвокат семьи Анастасии Ещенко, заявила о том, что историк избивал девушку еще до убийства. 

Напомним, ранее Соколов требовал рассмотрение вещественных доказательств в открытом режиме. Адвокат потерпевшей стороны выступала против.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

 

Теги: анастасия ещенко, соколов, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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