Суд огласил переписку аспирантки Анастасии Ещенко и историка Олега Соколова

Рассмотрение вещественных доказательств началось в открытом режиме.

Сегодня, 6 июля, в Санкт-Петербургском городском суде началось очередное заседание по делу Олега Соколова. Историк обвиняется в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия. Сегодня в суде обнародовали переписку подсудимого с убитой.

Соколов заявил, что этими сообщениями Ещенко довела его до страшного поступка. В переписке девушка много раз писала историку о том, что "ненавидит" его. Также она оскорбляла членов его семьи и отрицательно относилась к тому, когда Соколов не разу же отвечал на ее сообщения и звонки. Судя по SMS, которые были зачитаны, отношения в паре начали портиться летом 2019-го года. Само убийство произошло 8 ноября.

На прошлом заседании Александра Бакшеева, адвокат семьи Анастасии Ещенко, заявила о том, что историк избивал девушку еще до убийства.

Напомним, ранее Соколов требовал рассмотрение вещественных доказательств в открытом режиме. Адвокат потерпевшей стороны выступала против.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга