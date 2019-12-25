Адвокат семьи Ещенко в деле Соколова: Защита историка намерена порочить жертву в глазах общественности

Адвокат потерпевшей стороны в деле историка Соколова прокомментировала сегодняшнее судебное заседание. Оно прошло в Санкт-Петербургском городском суде.

Сегодня, 29 июня, в Санкт-Петербургском городском суде состоялось очередное заседание по делу Олега Соколова. Рассмотрение вещественных доказательств пришлось перенести из-за того, что между сторонами дела возникли разногласия. Соколов и его адвокат Сергей Лукьянов требовали рассмотреть доказательства в открытом режиме, сторона потерпевшей выступила против. Адвокату семьи Анастасии Ещенко дали время на то, чтобы обсудить вопрос с родителями убитой.

Вопрос, связанный с вещественными доказательствами, остро затронул самого подсудимого. На заседании он повысил голос и требовал, чтобы их представили публично. По его словам, только узнав эти вещи, можно понять, что произошло. После этого и у общества, и у СМИ может измениться мнение об Анастасии Ещенко.

В этих доказательствах видно, что делала пострадавшая, какими страшными оскорблениями она употребляла, какие страшные вещи она мне писала, как она оскорбляла моих детей. Если это сокрыть от людей, тогда будет нарушено правосудие. заявил Соколов.

По мнению адвоката Александры Бакшеевой, которая представляет интересы семьи потерпевшей, таким образом подсудимый пытается переложить вину на жертву.

Для меня очевидно, что линия №1 защиты [Соколова] — это опорочить жертву в глазах общественности и показать какое-то аморальное поведение, что действительности не соответствует. прокомментировала адвокат ситуацию Piter.TV.

Как мы узнали, защитник частично видела эти доказательства и, по ее словам, там нет "ничего криминального". Сторона потерпевшей не хотела бы, чтобы фотографии из личного архива Анастасии Ещенко попали в Сеть. В том числе потому, что это может травмировать родителей.

То, что конфликт между Соколовым и Ещенко был, никто не опровергает, только вот причина конфликта... Вскоре мы дадим нашу полную позицию по этому вопросу. Настаиваем на то, что ее реакция была абсолютной и соразмерна той ситуации, которая была. рассказала Александра Бакшеева.

Также адвокат подала заявление в прокуратуру по факту утечки видео, на котором ссорятся Анастасия Ещенко и Олег Соколов.

Ранее Piter.TV показал эмоциональную речь подсудимого на заседании.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга