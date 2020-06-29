Судебное заседание по делу историка Соколова перенесли на 6 июля

Подсудимый требует рассмотрения вещественных доказательств в открытом режиме, потерпевшая сторона против.

В Санкт-Петербургском городском суде завершилось очередное заседание по делу историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки СПбГУ и незаконном хранении оружия. На заседании удалось обсудить не все вопросы, так как его перенесли. Подробности передал корреспондент Piter.TV.

Судебное заседание началось в третьем часу дня. В этот раз на нем представили свои показания четыре свидетеля, в том числе родители подсудимого.

Когда дело дошло до рассмотрения вещественных доказательств, между участниками судебного заседания произошли разногласия. Защитник Сергей Лукьянов и сам Олег Соколов выступали за то, чтобы заседание прошло в открытом режиме, стороны потерпевшей выступала против этого.

В этих доказательствах видно, что делала пострадавшая, какими страшными оскорблениями она употребляла, какие страшные вещи она мне писала, как она оскорбляла моих детей. Если это сокрыть от людей, тогда будет нарушено правосудие. заявил Соколов.

По словам обвиняемого, именно рассмотрение вещественных доказательств в открытом режиме позволит показать, что убитая Анастасия Ещенко совсем не была "чистой девочкой".

Так как для рассмотрение доказательств в открытом режиме, в том числе личной переписки, требуется согласие потерпевшей стороны, заседание перенесли. Оно состоится 6 июля в 12:00.

Напомним, 9 ноября 2019 года в Петербурге задержали доцента СПбГУ Олега Соколова. Мужчина обвиняется в том, что убил свою возлюбленную, а после расчленил ее тело. Историк пытался избавиться от останков в реке Мойке.

Видео: отрывок из трансляции с Судебного портала