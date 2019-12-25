Свидетели по делу Соколова представили свои показания в петербургском суде

Интересы подсудимого представляет адвокат Сергей Лукьянов.

В Санкт-Петербургском городском суде началось второе заседание по делу историка Олега Соколова. В этот раз суд заслушал показания четырех свидетелей. Об этом сообщил корреспондент Piter.TV.

Заседание началось с того, что адвокат подсудимого Сергей Лукьянов попросил внести в материалы дела его возражение по поводу того, что защитнику так и не позволили ознакомиться с вещественными доказательствами.

На прошлом заседании свои показания дал врач скорой помощи, который оказывал медицинскую помощь Соколову 9-го ноября. В этот раз на заседание пришел водитель такси, который пытался вытащить Олега Соколова из воды на набережной реки Мойки.

Напомним, по версии следствия, подсудимый пытался выкинуть останки убитой им Анастасии Ещенко в воду и сам упал с набережной.

Свидетель рассказал о том, что в тот роковой день он находился на работе, когда вдруг услышал мужские крики о помощи. Таксист спустился к набережной и увидел, что в воде человек, однако вытащить его не удалось. Он вызвал спасателей по номеру "112". Пока службы не прибыли на место, Соколов пытался зацепить свой рюкзак, что удивило свидетеля. Как выяснилось позже, там находились руки убитой.

Другие свидетели не присутствовали на заседании лично, однако их показания из протокола зачитал государственный обвинитель. Правоохранитель УМВД по Адмиралтейскому району рассказал о том, что когда он приехал на вызов, на месте у дома №94 по набережной реки Мойки уже находились сотрудники МЧС, а Соколов лежал в карете скорой помощи. К полицейскому подошел медицинский работник и заявил о том, что у пациента обнаружили предмет, похожий на пистолет. Позже правоохранитель открыл рюкзак, где находились отрубленные руки с "красным лаком на ногтях".

Свидетелями также выступили родители Олега Соколова 1934-го года рождения. Они рассказали о детстве сына и о его характере. По их словам, Соколов немного вспыльчивый, но честный человек. Родители не верят в то, что их сын способен на такое преступление. Мама обвиняемого отметила, что Анастасия Ещенко была резко против общения Соколова с детьми.

На данный момент судебное заседание продолжается.

Фото: скрин с трансляции Судебного портала