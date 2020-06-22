Свидетель по делу Соколова: В левом кармане куртки был виден пистолет

Первые два свидетеля были опрошены перед судом.

В Петербурге состоялось первое заседание по делу бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова. Перед судом были опрошены два свидетеля. Как сообщил портал 78.ru, Игорь Квактун, который занимался оказанием медицинской помощи экс-преподавателю, заявил, что Соколов при осмотре врачами говорил "не подходите ко мне, не трогайте", сопротивлялся осмотру и не хотел отдавать рюкзак, в котором позже обнаружились отрубленные руки. Также при Соколове нашил пистолет, он был в кармане левой куртки.

Бывшего историка пристегнули наручниками к носилкам и сопроводили в Мариинскую больницу, где он пришел в себя.

Cуд отказал защите в ознакомлении с вещественными доказательствами – двумя телефонами и ноутбуком Соколова. Следующее заседание по уголовному делу Олега Соколова состоится 29 июня.

Ранее мы сообщали о том, что Олега Соколова защищает новый адвокат. Обвиняемый предстал перед судом с Сергеем Лукьяновым. На прошлом заседании, которое состоялось 15 июня, Соколов отказался от своих прежних защитников. В этот раз историк явился на суд уже с новым адвокатом, с которым недавно заключил договор.

Фото: скриншот трансляции на Судебном портале