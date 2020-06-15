Историк Олег Соколов отказался от услуг своих защитников

Подсудимый хочет, чтобы его интересы представлял другой адвокат.

Подсудимый Олег Соколов, обвиняемый в убийстве и незаконном хранении оружия, отказался от своих защитников ― Александра Почуева и Екатерины Осадчук. Историк сделал выбор в пользу адвоката Сергей Лукьянова.

Сегодня, 15 июня в 12:00 началось заседание в Санкт-Петербургском городском суде по делу Олега Соколова. Рассмотреть дело по существу не удалось, так как подсудимый заявил о том, что намерен сменить адвоката.

О том, что Соколов планирует сотрудничать с Сергеем Лукьяновым, было заявлено 9 июня, затем стало известно, что сторонам не удалось заключить соглашение. Сегодня же подсудимый вновь вернулся к кандидатуре Лукьянова. Он обосновал отказ от сотрудничества тем, что адвокат хотел вести дело один, без Почуева и Осадчук. Теперь, когда условия выполнены, подсудимому и юристу удастся договориться, уверен Соколов.

Обвиняемый поблагодарил своих адвокатов за проделанную работу. Для них новые обстоятельства стали неожиданностью.

Видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга