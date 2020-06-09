Судебное заседание по делу Соколова 9 июня закончилось ничем. Хронология событий

К защите Соколова присоединился третий адвокат.

Сегодня, 9 июня, в 12:00 в Санкт-Петербургском городском суде началось первое судебное заседание по существу по делу историка Олега Соколова. Спустя час оно закончилось: новому адвокату подсудимого нужно изучить вещественные доказательства. Piter.TV рассказывает о том, как прошло заседание по одному из самых громких убийств прошлого года.

Изначально заседание должно было пройти в Октябрьской районном суде, однако позже его перенесли в городской суд. Это объяснили тем, что горсуде больше возможностей для проведения заседания с соблюдением всех требований безопасности в условиях ограничений из-за COVID-19, в том числе ― проведение трансляции. Помимо представителей защиты, представителя потерпевшей стороны, подсудимого, прокурора и судьи в зале никого не было. В связи с эпидемиологической обстановкой остальные не допускаются.

В этот раз к защитникам Олега Соколова присоединился еще один адвокат ― Сергей Лукьянов. Ранее права историка отстаивал Александр Почуев. Как выяснилось впоследствии, Лукьянов однажды уже принимал участие в заседании по делу обвиняемого, но затем был "отказ". В прошлом Соколов отказался от его услуг, но, как оказалось, лишь временно. Кроме того, на заседании прозвучало имя третьего адвоката ― Екатерины Осадчук. Сегодня в зале суда она отсутствовала.

Я хочу, чтобы Лукьянов как можно быстрее вступил в дело полностью и мог ознакомиться с вещдоками , это очень важно. заявил подсудимый.

В связи с появлением нового лица, "заседание" пошло не по плану. Лукьянов попросил изучить вещественные доказательства ― записи с камер видеонаблюдения, ноутбук убитой Анастасии Ещенко, записи разговоров с "Петербурггазом". Судья отметила, что сейчас все вещи запечатаны и ознакомиться с ними не представляется возможным.

Свои требования предъявил и Почуев, а именно ― ознакомиться с вещественными доказательствами, пустить помощника адвоката, вести собственную трансляцию. По его словам, необходимо, чтобы технический персонал тоже имел право принимать участие в заседании. А собственная съемка требуется потому, что во время судебной трансляции часть слов не слышно. Также на плохую слышимость несколько раз жаловался сам Соколов.

Несколько раз Соколов совещался с защитниками.

Я думаю, что заседание, первое, стоит отложить. Второе, дать вступающему в дело возможность ознакомиться с вещественными доказательствами. выразил свое мнение Александр Почуев.

Несмотря на, что адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы потерпевших, выступила против отложения заседания, прокурор счет решение целесообразным, чтобы не нарушать право Соколова на защиту.

В итоге заседание было решено перенести на 15 июня на 15:00. В следующий раз представлять интересы обвиняемого будут все три защитника.

Как оказалось, появление в деле Соколова нового адвоката для Александра Почуева стало неожиданностью. Он назвал это "доброй внезапной вестью".

У Историка Соколова изначально были адвокаты, которые защищали его честь и достоинство по делу против лиц, травивших его до убийства. Они предпочли остаться вне публичной плоскости, но участвуют в группе защиты и после трагедии. Сейчас, Историк Соколов решил воспользоваться защитой еще одного защитника. пояснил Почуев.

Представитель защиты отметил, что решение об отложении ― это не оттягивание дела, а "реализация права на защиту". Адвокат стороны потерпевшей Александра Бакшеева заметила, что перенесение заседания "не криминально", однако назвала это злоупотребление правом. По ее мнению, подать ходайство об ознакомлении с вещественными доказательствами можно было раньше.

Напомним, Олег Соколов обвиняется в убийстве и незаконном хранении оружия. По версии обвинения, историк в ходе бытового конфликта со своей возлюбленной, аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко, произвел четыре выстрела в девушку. После этого мужчина расчленил тело и выкинул останки в реку Мойку.

Фото и видео: "Судебный портал"