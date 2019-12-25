Адвокат семьи убитой Анастасии Ещенко увидела противоречие в позиции двух адвокатов Соколова

На судебное заседании неожиданно появился еще один представитель стороны защиты Олега Соколова.

Заседание по делу Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, перенесли на 15 июня. Piter.TV узнал, как к этому отнеслась адвокат со стороны потерпевшей стороны ― Александра Бакшеева.

Есть какие-то противоречия в позиции двух адвокатов, это процессуальный момент. Мы возражали, суд принял решение отложить судебное заседание на несколько дней. Ничего криминального в этом нет. сказала адвокат.

Бакшеева считает, что подать ходатайство [об ознакомлении с вещественными доказательствами ― прим. Piter.TV] можно было заблаговременно. По словам юриста, это "злоупотреблением правом", но так как заседание было перенесено ненадолго, то "нет ничего страшного".

Напомним, 9 июня началось первое заседание по существу по делу Олега Соколова. Оно прошло в Санкт-Петербургском городском суде. Так как подсудимый привлек нового участника стороны защиты, ему нужно было ознакомиться с вещественными доказательствами. Из-за этого, по просьбе адвоката и Соколова, заседание было перенесено на 15 июня. Отметим, что ранее сторону обвиняемого в убийстве представлял Александр Почуев.

Фото: Александра Бакшеева / Instagram