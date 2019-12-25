Обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Олег Соколов привлек к защите нового адвоката

Новый защитник только вступил в дело.

В 12:00 в здании Санкт-Петербургского городского суда началось судебное заседание по делу историка Олега Соколова. Подсудимый привлек к защите нового адвоката ― Сергея Лукьянова. Заседание транслируется в режиме онлайн на сайте "Судебного портала".

Ранее делом занимался Александр Почуев. Несмотря на то, что с начала заседания прошел почти час, разбирательства дела по существу так и не началось. Дело в том, что Олег Соколов требует позволить Лукьянову ознакомиться с вещественными доказательствами, в то время как сторона истца выступила против. Среди важных вещественных доказательств, которые выделил Соколов ― ноутбук Анастасии Ещенко. По словам обвиняемого, это является важнейшим вещественным доказательством.

Напомним, в ночь на 8 ноября 2019 года Олег Соколов поссорился со своей возлюбленной, 24-летней Анастасией Ещенко и застрелил ее. После историк расчленил ее тело и решил избавиться от останков, выбросив их в Мойку возле своего дома. Подробнее об этом убийстве и еще нескольких можно прочитать в специальном материале Piter.TV.

Фото: скрин из трансляции "Судебного портала"