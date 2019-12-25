Самые страшные убийцы в Петербурге последнего десятилетия: их истории от начала до конца

По данным на 2020 год, в Северной столице проживает более 5,3 млн человек, и далеко не все из них чисты перед законом. В криминальной истории города существовало немало безжалостных монстров – серийных убийц и кровожадных маньяков. Piter.TV вспомнил самые страшные убийства, совершенные в Петербурге и Ленобласти за последние 10 лет. Чем закончились их истории: живы ли они, и есть ли шанс, что выйдут на свободу?

Убийство и расчленение 81-летней пенсионерки

В августе 2012 года полиция Петербурга задержала 32-летнего Максима Брехова по подозрению в зверском убийстве 81-летней пенсионерки.

Трагедия произошла 24 августа в одной из квартир дома на проспекте Королева. Мужчина убил женщину, а спустя несколько дней, 27 августа, вернулся и расчленил ее тело, выставив отпиленную ножовкой голову в пакете на лестницу.

Тревогу забили родители петербуржца. Когда он вернулся домой, они нашли в его карманах части тела убитой и вызвали полицию. Преступник убежал от правоохранителей через балкон, спрыгнув с пятого этажа.

Полиция нашла его ночью 29 августа в одних трусах в шалаше у речки Глухарки. Оказалось, что убитая пенсионерка была родственницей его знакомого. Задержанный ничего не смог сказать по поводу убийства старушки, заявив о желании служить во внутренних органах. Стражи порядка пришли к выводу, что мужчина абсолютно невменяем. Выяснилось, что ранее он состоял на учете у психиатра.

Позже Брехов признался в убийстве и расчленении женщины. Он пояснил, что действовал на благо России, так как его жертва "участвовала в антиправительственном заговоре и выполняла тайные задания масонов". Мужчину направили на психолого-психиатрическую экспертизу.

Интересно, что по образованию Брехов врач. Четыре года он проучился в Военно-медицинской академии и два в Первом медицинском институте. Какое-то время работал по специальности, однако последние 10 лет был безработным.

Максима Брехова судили по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство") – обвинение рассчитывало отправить петербуржца за решетку на срок до 15 лет. Суд признал его виновным. Учитывая хроническое психическое расстройство мужчины, его освободили от уголовной ответственности и направили на принудительное лечение. Сейчас он находится в одном из психиатрических стационаров.

Текущее состояние убийцы не раскрывается, однако, по российскому законодательству, в случае длительной ремиссии психически больной (даже с уголовным прошлым) может оказаться на свободе. В частности, в новой истории России известны случаи, когда даже серийные убийцы оказывались на свободе через 1.5-2 года после курса психиатрического лечения.

Например, так произошло с "Новокузнецким монстром" и "Сибирским потрошителем" Александром Спесивцевым, который в 1991 году и с февраля по сентябрь 1996 года насиловал, пытал, убивал и ел женщин и детей. На его счету как минимум 20 жертв, и это только те дела, по которым собраны доказательства. Не доказаны еще 60. Совершать преступления и избавляться от останков маньяку помогала мать.

В психиатрические лечебницы Спесивцев попадал дважды, но оба раза в его состоянии усматривали стойкую ремиссию и отпускали. Только после обнаружения в его квартире женского торса без рук и ног мужчину отправили на лечение уже надолго.

С 1998 года он находится в Волгоградской психиатрической больнице специального типа с интенсивным наблюдением. Но чуть ли не каждый год возникают слухи, что "Новокузнецкого каннибала" выписали.

(Александр Спесивцев)

Серийный убийца, педофил и насильник Евгений Литовченко

Несколько лет Петербург и Ленобласть держал в страхе кровавый наследник Чикатило, педофил и серийный маньяк Евгений Литовченко. Мужчину удалось задержать в апреле 2014 года. В ходе следствия была доказана причастность Литовченко к нескольким преступлениям, в их числе:

1. Изнасилование 14-летней девочки в районе деревни Городище Кировского района Ленобласти в 2014 году;

2. Изнасилование девочек 8 и 9 лет в поселке Невская Дубровка Всеволожского района Ленобласти 1 июля 2010 года;

3. Изнасилование и убийство 28-летней молодой женщины в садоводстве "Дружба" Всеволожского района Ленобласти;

4. Убийство 6-летнего Паши Костюнина в конце 2011 года;

5. Еще десять аналогичных преступлений.

(Евгений Литовченко)

6 июня 2014 года во время следственного эксперимента в лесном массиве Кировского района Ленобласти опасный преступник сбежал от конвоя. Лягающим движением ног Литовченко скинул казенные сапоги и побежал вперед по болотистой местности. Один из оперов бросился за ним, однако неловко оступился и сломал ногу. Понимая, что подконвойный уходит, он выстрелил несколько раз, но промахнулся. За поимку педофила было объявлено вознаграждение в один миллион рублей.

Сбежав из-под стражи, маньяк перебрался за границу на Украину и совершил там еще одно изнасилование и убийство. Жертвой Литовченко стала дочь бойца "Беркута" Алина Тимощук.

3 июля в Киево-Святошинский районный отдел милиции поступило заявление от матери 18-летней девушки. Женщина сообщила, что ее дочь должна была приехать домой, сдав экзамен в Академии МВД, но пропала. После этого стражи порядка обнаружили в лесополосе близ села Вита Поштова, в 20 км от Киева, недалеко от трассы "Киев – Одесса" обнаженное тело незнакомки со следами насилия. Эксперты установили, что погибшая и есть пропавшая дочь заявительницы.

Подозреваемого задержали на следующий день, 4 июля. Им оказался Евгений Литовченко. Маньяк попался из-за своей жадности: позвонил по телефону убитой и не выбросил ее украшения.

(Алина Тимощук)

МВД России просило Украину выдать сбежавшего убийцу и насильника, однако переговоры не дали результатов. 17 октября 2014 года состоялся суд, на котором мужчина признал свою вину. Для пожизненного заключения хватило одного убийства Алины Тимощук.

В настоящее время Литовченко находится в украинской колонии строгого режима, а российское правосудие парадоксальным образом так и не смогло вынести приговор маньяку за все убийства, совершенные на территории РФ.

Старушка-потрошительница

В июле 2015 года вся страна вздрогнула, узнав об ужасных злодеяниях старушки-потрошительницы из Купчино. 68-летнюю Тамару Самсонову задержали по подозрению в совершении жестокого убийства приятельницы. Затем следствие доказало причастность женщины еще к двум аналогичным преступлениям.

После загадочного исчезновения мужа (которого петербурженка, как выяснилось, тоже убила) Тамара начала сдавать комнату в своей квартире в аренду приезжим. По версии следствия, 6 сентября 2003 года во время внезапно возникшей ссоры она убила своего квартиранта – 44-летнего жителя Норильска. После этого Самсонова расчленила его труп и вынесла на улицу.

(Комната, которую сдавала Тамара Самсонова)

Задержали пенсионерку только спустя почти 12 лет после произошедшего. В марте 2015 года Самсонова познакомилась с 79-летней Валентиной Николаевной Улановой, которая приютила петербурженку на время ремонта в квартире. Потрошительница прожила у Улановой несколько месяцев, помогая ей по хозяйству. Ей понравилась квартира, и она не хотела съезжать. Однако со временем отношения между женщинами испортились – Валентина устала от квартирантки и попросила ее уехать.

(Тамара Самсонова)

После очередного конфликта Самсонова решила избавиться от Улановой. Она поехала в Пушкин, где с помощью обмана и дорогого подарка приобрела в аптеке препарат, разрешенный к продаже строго по рецепту. По возвращению в город пенсионерка купила оливье, который любила ее жертва. Положив в салат все таблетки, она угостила им Уланову.

Труп женщины Тамара обнаружила ночью 23 июля. Убитая лежала на полу кухни. Потрошительница схватила два ножа и пилу и начала расчленять тело. Сначала она отпилила голову жертвы, потом распилила тело пополам и уже после этого ножами разделала все на куски. Все части она положила в мешки и разбросала недалеко от дома.

Вечером 26 июля обезглавленное тело Улановой с отрубленными конечностями, завернутое в штору ванной, обнаружили рядом с домом у пруда. Сверток несколько дней не привлекал внимания, пока местная жительница не поинтересовалась его содержимым.

Личность погибшей установили 27 июля после опроса жильцов дома. Все это время Самсонова проживала в квартире Улановой. Зайдя внутрь, полицейские обнаружили в ванной следы крови, а также крепление от сорванной шторки.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". 29 июля 2015 года Самсонову доставили во Фрунзенский районный суд Петербурга, после которого ее заключили под стражу.

Подозреваемой назначили судебно-психиатрическую экспертизу. 26 ноября 2015 года стали известны ее результаты. Эксперты установили, что пенсионерка опасна для себя и общества, и признали ее невменяемой. Самсонову поместили в специализированное медицинское учреждение до окончания расследования.

В декабре 2015 года женщина принудительно легла в психиатрическую больницу в Казани. По состоянию на февраль 2019 года, она была жива.

После этого громкого дела многие СМИ писали о дневнике старушки-потрошительницы. Тамара Самсонова на протяжении нескольких лет вела записи на русском, английском и немецком языке в случайной книге для кулинарных рецептов. Заметки были сделаны кривым сбивчивым почерком.

"Сегодня я совсем мало спала. Настроение плохое. Все очень плохо. Снова пила кофе", - опубликовало одну из записей издание LifeNews.

Кроме бытовых вещей женщина тщательно фиксировала имена, телефоны, адреса и полезные контакты. Она записывала до копейки все свои расходы, собирала скороговорки, рецепты красоты и даже заговоры. Среди записок следователи нашли несколько похожих на молитвы или заклинания эссе, цитаты из творчества Евтушенко.

"Выхожу из дверей, становлюсь посреди двора — со мной Никола Угодник стоит. Затворись дом затворным замком. Кто едет — проедет, кто идет — пройдет. Грабитель во двор зайдет — не дойдет, ноги одеревенеют, в глазах потемнеет. Аминь. Веря в лучшее, увеличиваешь его вероятность. Книги на самом деле не учат ничему новому. Книги просто помогают тебе увидеть то, что уже есть внутри тебя. Это и есть просветление", - писала старушка-потрошительница.

По дневнику Тамары Самсоновой был составлен психологический портрет подозреваемой в убийстве. Ей поставили диагноз "хроническое бредовое расстройство".

Петербуржец убил и расчленил жену и детей

Шокирующая находка в Красногвардейском районе Петербурга стала поводом для возбуждения уголовного дела в 2014 году. 29 апреля на пустыре в безлюдном месте недалеко от железной дороги на Большой Пороховской улице в коробках и пакетах нашли части тел женщины и двух детей 2 и 3 лет. По подозрению в совершении преступления задержали главу семейства, 32-летнего Александра Кириллова.

По версии следствия, сначала мужчина расправился с женой, а потом зарезал сыновей – 2-летнего Лешу и 3-летнего Ванечку. Поводом для убийства стала обычная ссора: супруги никак не могли решить вопрос с празднованием дня рождения ребенка.

В ходе расследования Кириллов утверждал, что жена забрала детей и уехала. Мужчина заявил, что именно она зарезала одного из сыновей, а он в отместку убил ее вместе со вторым ребенком. Потом подсудимый и вовсе прикинулся сумасшедшим. Однако уловки и ухищрения не спасли мужчину от пожизненного срока за тройное убийство.

(Дети Александра Кириллова)

Дело Максима Соколова-младшего

13 июня 2019 года в доме бывшего хоккеиста СКА и сборной России Максима Соколова произошла настоящая кровавая бойня. По версии следствия, старший сын спортсмена набросился с ножом на мать и младшего брата, а затем хотел расправиться и с собой.

Трагедия разыгралась в поселке Новая Романовка в Ленобласти. Что конкретно произошло в тот роковой день между домочадцами, до сих пор непонятно. Хорошо известен пока лишь только конец этой истории. Согласно материалам дела, 18-летний Максим Соколов-младший напал на мать, 45-летнюю Ирину. Подросток нанес женщине не менее 33 ударов в область шеи. Затем он зашел в спальню к своему 15-летнему брату и ударил его ножом не менее 20 раз в область жизненно важных органов, от большей части которых несовершеннолетний уклонился. Также Соколов-младший пытался задушить брата. Мальчику удалось вырваться, сбежать из дома и позвать на помощь соседей.

(Старший брат слева, младший - справа)

Когда приехала полиция, Ирина была уже мертва. Рядом с ней лежал истекающий кровью Максим Соколов-младший. Молодого человека в тяжелом состоянии немедленно госпитализировали.

Убийцей признали старшего сына Соколовых. Как пишет "КП-Петербург", психиатрическая экспертиза показала, что в момент преступления парень был невменяемый и не отдавал отчет своим действиям. В последующем первоначальные выводы следствия подтвердили результаты проведенных судебных экспертиз (генетические, биологические, дактилоскопические).

Также стало известно, что Максим часто говорил о самоубийстве. Как-то он даже предложил своей матери и брату совершить ритуальное убийство, однако тогда никто в этих словах ничего подозрительного не нашел. Думали, что просто шутит.

(Ирина Соколова)

В августе 2019 года подозреваемый пришел в себя и смог давать показания. Он помнит лишь то, что была ссора с матерью, а дальше все как в тумане. Однако на последнем допросе юноша полностью отрицал свою причастность к убийству матери и покушению на убийство младшего брата.

"В содеянном не признался", - сообщил источник в правоохранительных органах.

Уголовное дело Максима Соколова-младшего вместе с ходатайством о принудительном лечении рассматривает Всеволожский городской суд Ленобласти. Из-за пандемии коронавируса судебный процесс приостановили.

(Максим Соколов-старший)

Убийство Анастасии Ещенко

9 ноября 2019 года около 5 часов утра на набережной реки Мойки из воды достали мужчину. В необычном положении был настигнут 63-летний преподаватель СПбГУ Олег Соколов – доцент, кандидат исторических наук и член научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО). Как оказалось, мужчина хотел избавиться от останков своей возлюбленной, выпускницы СПбГУ Анастасии Ещенко. Во время досмотра в рюкзаке Соколова нашли руки девушки и травматический пистолет. От ног доцент избавился ранее. Обезглавленное туловище убитой аспирантки обнаружили на дне Екатерингофки. Соколов оформил явку с повинной и признался в содеянном. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Согласно материалам дела, убийство 24-летней аспирантки произошло 7 ноября. Между девушкой и 63-летним ученым вспыхнул конфликт. На суде Соколов рассказал, что Ещенко первая напала на него с ножом. По словам историка, это произошло после того, как он упомянул своих детей, к которым возлюбленная якобы сильно ревновала. В порыве гнева Соколов схватил обрез винтовки ТОЗ-17, стилизованный под кавалерийский пистолет XIX века, и застрелил из него девушку. После этого он расчленил тело при помощи пилы и начал постепенно избавляться от останков.

Следователи выяснили, что после жестокого убийства любимой Соколов планировал облачиться в мундир Наполеона Бонапарта и наложить на себя руки у стен Петропавловской крепости. Историк хотел оставить предсмертную записку с подробным разъяснением всех мотивов самоубийства и завещание.

(Олег Соколов)

На судебное заседание Соколов явился с носовым платком и сильным насморком. Судье пришлось дважды делать перерыв из-за истерики обвиняемого. Мужчина плакал и просил "не мучать его". Он заявил, что они с Анастасией любили друг друга и хотели пожениться.

В понедельник, 11 ноября, Октябрьский районный суд выбрал меру пресечения в виде ареста на два месяца – до 8 января 2020 года. 24 декабря 2019 года срок был продлен до 9 апреля 2020 года. 27 марта этого года стало известно, что Соколов пробудет в СИЗО до 23 сентября. 27 апреля 2020 года адвокат историка Александр Почуев попросил перевести своего подзащитного под домашний арест, 26 мая вторая инстанция отклонила эту просьбу адвоката.

(Олег Соколов и Александр Почуев)

30 ноября 2019 года Соколова перевели из Петербурга в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы в исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского. Экспертиза признала историка вменяемым на момент совершения преступления. Выяснилось, что ученый не имеет и не имел ни слабоумия, ни психического расстройства, ни болезненного состояния психики. Аффективные расстройства специалисты также не нашли, как и не было никаких душевных волнений, вызванных якобы оскорбительным поведением аспирантки, и следов влияния полной луны.

(Олег Соколов и Анастасия Ещенко)

В начале апреля 2020 года Соколова перевели из Бутырки обратно в Кресты. В связи с пандемией коронавируса суд перенес оглашение приговора с 9 апреля на 13 мая, а потом на 9 июня 2020 года. Дело историка рассмотрит городской суд Петербурга.

Реакция общества на столь жестокое преступление не заставила себя долго ждать. Упоминания Соколова были стерты с сайта Российского военно-исторического общества, доцента лишили членства в совете института ISSEP в Лионе, решается вопрос о лишении петербуржца французского Ордена Почетного легиона. Кроме того, историка уволили из СПбГУ, его академическую нагрузку распределили между собой другие преподаватели.

(Анастасия Ещенко)

Фото: Википедия, ВКонтакте / Максим Соколов, кадр из телепередачи "Криминальная Россия", кадры из фильма "Звезды петербургского хоккея", ГСУ СК РФ по СПб, Piter.TV, ВКонтакте / Анастасия Ещенко, against_tartuffe, rfs.ru, открытые источники

Видео: ГСУ СК РФ по СПб, Piter.TV

Коллаж: Piter.TV / Евгений Рыбкин