Адвокат Соколова просит перевести историка на домашний арест из-за COVID-19

Почуев считает, что его подопечный находится под угрозой из-за распространения коронавируса.

Адвокат историка Олега Соколова Александр Почуев просит суд изменить меру пресечения своему подопечному на домашний арест. По мнению защитника, жизнь и здоровье обвиняемого в жестоком убийстве доцента находится под угрозой из-за распространения коронавируса.

Почуев пояснил, что мера пресечения, избранная Соколову, должна быть изменена в связи с ухудшением ситуации по COVID-19. Перевод обвиняемого под домашний арест, в том числе, необходим из-за того, что историка не могут навещать его 84-летние родители, соблюдающие режим самоизоляции.

Также Почуев считает, что суд первой инстанции нарушил нормы УПК об открытости судебного процесса. Он отметил, что к трансляции судебного заседания были допущены избранные судом отдельные СМИ, которые осуществляют систематическую травлю как самого историка, так и его адвоката.

Напомним, Олег Соколов обвиняется в жестоком убийстве и расчленении своей возлюбленной, аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Трагедия произошла в ноябре прошлого года. Во время внезапно возникшей ссоры историк выстрелил в девушку из обреза, а затем расчленил ее тело и пытался по частям утопить его в реке Мойке.

Ранее мы писали, что заседание по делу Олега Соколова отложили до 13 мая.

Фото: Piter.TV