Заседание по делу Олега Соколова отложили до 13 мая

Слушание планируется провести в 12.00.

Днем 9 апреля стало известно, что судебное заседание по делу историка Олега Соколова вынужденно перенесли из-за карантина. Обвиненного не смогли перевезти в СИЗО-1 из-за действующих в городе мер по борьбе с коронавирусом, а провести слушание в формате видеосвязи было бы невозможно из-за правил, предусмотренных уголовно-процессуальным кодексом.

Новой датой судебного заседания назначили 13 мая, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Если слушанию не помешают никакие факторы, то оно состоится в полдень.

Напомним, Олег Соколов обвиняется в убийстве своей возлюбленной Анастасии Ещенко, которая была аспиранткой СПбГУ. Трагедия произошла в прошлом ноябре. В ходе ссоры историк выстрелил в девушку из обреза, затем расчленил тело и по частям пытался утопить в реке Мойке, где и был задержан полицейскими. Кроме того, Соколов стал фигурантом дела о незаконном хранении оружия.

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Фото: Piter.TV