Суд по делу историка Соколова перенесли из-за карантина

Новая дата заседания пока не определена.

Судебное заседание по делу историка Олега Соколова, обвиненного в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия, перенесли из-за карантина. Об этом 9 апреля сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Как уточнили в пресс-службе, уголовные дела по существу не принято слушать по видеоконференцсвязи, а Соколова не смогут доставить в СИЗО-1 из-за самоизоляционных мер. Несмотря на предупреждение Октябрьского районного суда, где планировались слушания, адвокат историка Александр Почуев заявил, что все равно придет, чтобы "не разочаровать журналистов".

Новая дата отложенного заседания пока не определена.

Между тем, адвокат историка Соколова подал жалобу на продление срока ареста.

Фото: Piter.TV