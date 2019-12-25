В качестве обоснования этого называлось состояние здоровья пожилых родителей Соколова.

Во вторник, 7 апреля, стало известно о том, что адвокат историка Соколова подал жалобу на продление срока ареста. Об этом Piter.TV сообщил сам Александр Почуев.

Почуев заявил, что Октябрьский районный суд отказал ему и его подзащитному в проведении заседания по продлению ареста в закрытом режиме. Отмечается, что защита настаивала на том, чтобы Соколова выпустили из СИЗО. В качестве обоснования таких мер Почуев называет состояние здоровья пожилых родителей подсудимого, которым необходим уход.

В настоящее время, Соколов находится на карантине в СИЗО "Кресты".

Ранее мы сообщали о том, что адвокат историка Соколова прокомментировал судебные разбирательства с Понасенковым.

Фото:Piter.TV