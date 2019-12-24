Адвокат историка Соколова прокомментировал судебные разбирательства с Понасенковым

Они являются оппонентами по историческим вопросам.

Судебные разбирательства между историком Олегом Соколовым, который был обвинен в убийстве аспирантки, и его оппонентом Евгением Понасенковым не закончились. Об этом сообщил адвокат Соколова Александр Почуев.

Евгений Понасенков отстаивал в суде свои права из-за, по его мнению, ущемления собственной чести, достоинства и деловой репутации. Дело в том, что Соколов нелицеприятно отзывался о мужчине и его трудах. За оскорбление на публичной лекции Соколову назначили 10 тыс. штрафа в качестве моральной компенсации. При этом, как отметил Почуев, Понасенков требовал 6 млн рублей.

Сторона защита ученого не согласна с таким решением.

"Считаем, что имелись основания для отказа Понасенкову в иске по причине злоупотребления им правом (ст. 10 ГК РФ) - все его действия, в т.ч. через провокаторов во время лекции в СПбГУ были направлены к единственной цели - причинить вред О.В. Соколову", — заявил адвокат.

Теперь он со своим подопечным намерены подать жалобу в Верховный Суд РФ.

Кроме того, 9 апреля состоится слушание во Втором кассационном суде общей юрисдикции. Понасенков обвинял Соколова в краже исторических концепций, однако суд он не выиграл.

Фото: Piter.TV