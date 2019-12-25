Расследование дела историка Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, завершено

Дело направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Расследование уголовного дела в отношении историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия, завершено 18 марта. Об этом сообщили в пресс-службе российского Следственного комитета, ту же информацию подтвердил журналистам и адвокат Соколова Александр Почуев.

По информации следствия, Соколов убил из самодельного обреза свою возлюбленную студентку, а затем расчленил ее тело и попытался утопить его в реке Мойке недалеко от своего дома. В ходе следствия историк признал свою вину. Уголовное дело с достаточной доказательственной базой отправлено в Генпрокуратуру. Решается вопрос об утверждении обвинительного заключения Олегу Соколову.

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Фото: piter.tv