Глава СКР взял под контроль реставрацию исторических и культурных объектов Петербурга

Александр Бастрыкин ждёт доклад с информацией о состоянии зданий.

Глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о том, как проходит проверка по факту некачественной реставрации ряда исторических и культурных объектов Петербурга.

Поводом для проверки стали СМИ. На одном из телеканалов вышел сюжет, в котором журналисты и петербуржцы обвинили фирму в срыве сроков и плохой реставрации зданий.

По их словам, компания выигрывает многомиллионные тендеры, однако некачественно выполняет работы.

Сейчас глава СКР ждёт подробный отчёт по ситуации. Также Бастрыкин поручил в ближайшее время принять процессуальное решение по факту полученных данных.

Ранее мы сообщили, что в Михайловском замке пройдет реставрация части интерьера Тронного зала Павла I.

Фото: Pixabay