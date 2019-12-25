На работы выделено более 52 миллионов рублей

В Михайловском замке пройдет реставрация части интерьера Тронного зала Павла I. Закупку, в рамках которой состоятся работы, разместил "Русский музей".

Специалистам предстоит осуществить реставрацию живописных плафонов потолка, фриза и убранства стен из ценных пород дерева, являющихся неотъемлемой частью интерьера этого зала. Закупка, в частности, предусматривает реставрацию встроенных книжных шкафов, живописных полотен потолка ("Аллегория Мира", "Аллегория Победы") 32 медальонов фриза. Еще одной частью проекта станет воссоздание 44 утраченных медальонов.

"Русский музей" отмечает: все работы должны выполняться аттестованными реставраторами под руководством специалиста высшей категории.

Стоимость этой закупки - более 52 миллионов рублей. Работы должны быть завершены не позднее 25 ноября.

Срок окончания подачи заявок на конкурс с ограниченным участием – 30 марта.

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Фото: Википедия