Актёр требует десять миллионов долларов и прибыль.

Арнольд Шварценеггер подал в суд на компанию из России из-за робота-двойника. Актёр и бывший губернатор Калифорнии направил иск против фирмы Promobot.

Как уверяют истцы, она без разрешения использовала образ Шварценеггера для создания робота-двойника, которого использовала его на массовых мероприятиях.

Юристы считают, что российская фирма неправомерно использовала право актера на публичность. Истцы требуют выплатить Арнольду Шварценеггеру десять миллионов долларов, а также прибыль, полученную в связи с показом робота.

Ранее петербурженка нapиcoвaлa грудью портрет Apнoльдa Швapцeнeггepa.

Видео: YouTube / pimpmyconsole; Men"s Health