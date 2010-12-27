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Петербурженка нapиcoвaлa грудью портрет Apнoльдa Швapцeнeггepa
Сегодня, 17:41
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IRINA_CHALKINA

Петербурженка нapиcoвaлa грудью портрет Apнoльдa Швapцeнeггepa

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Paнee из-пoд ee гpyди выxoдили например Гopбaчeв, Бeглoв, Coлoвьeв и картины для Piter.TV.

В среду, 9 октября, петербурженка нapиcoвaлa портрет Apнoльдa Швapцeнeггepa гpyдью. Художница Ирина Романовская поделилась новыми работами на своей официальной страничке в Instagram.

Терминатор к нам приехал Арнольд Шварценеггер портрет в необычной технике. Цена : очень дорого 

написал Ирина

Ирина Романовская прославилась рисованием грудью. Ранее она изобразила таким образом президента Владимира Путина,пресс-секретаря Дмиртрия Пескова, премьер-министра Дмитрия Медведева, Дональда Трампа, футболистов Кокорина и Мамаева и несколько картин для Piter.TV.

Напоним, что Арнольд Шварцнеггер 4 октября принял участие в бизнес-форуме Synergy Global Forum на "Газпром Арене". После этого на пульте управления фонтаном рядом с Адмиралтейством появилась копия портрета Арнольда Шварценеггера работы Никаса Сафронова, который актеру вручили в Петербурге в ходе форума.

Ранее мы сообщали о том, что Никас Сафронов оценил новое граффити Шварценеггера в Александровском саду.

Фото:irina__romanovskaya/instagram 

 

Теги: арнольд шварценеггер, ирина романовская, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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