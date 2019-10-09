Никас Сафронов оценил новое граффити Шварценеггера в Александровском саду

Ранее в саду сотрудники "Водоканала" закрасили копию портрета Арнольда Шварценеггера работы Никаса Сафронова.

Арнольд Шварценеггер снова вернулся в Александровский сад в Петербурге в самом устрашающем своем образе. Фотографии новой работы от анонимных авторов оказались в распоряжении нашей редакции.

Ранее на пульте управления фонтаном рядом с Адмиралтейством появилась копия портрета Арнольда Шварценеггера работы Никаса Сафронова, который актеру вручили в Петербурге в ходе форума "Синергия". Однако, "Водоканал" практически сразу закрасил данное творение. Художник прокомментировал ситуацию.

"Я вернусь", - гласила предыдущая запись, так и произошло. Шварценеггер, но в другом, совершенно ужасающем и пугающем детей виде. И не только детей, но и взрослых. Я бы увидел такую запись, перепугался бы. Никас Сафронов

Никас Сафронов отметил, что предыдущая картина никому не мешала, а художника может обидеть каждый. Поэтому вместо той копии картины появилось новое ужасающее граффити. Художник посоветовал в таких случаях спрашивать мнение местных жителей, не против ли они таких изображений.

Не задевайте художников, и они всегда будут лояльны к городу, который очень любят. Я вот город люблю и, если "Водоканал" не сможет это сделать, то я сам замажу эту некрасивую картину. Потому что как-то невольно она связана со мной тоже. Никас Сафронов

Петербургские "Коммунисты России": "Все истинные патриоты Отечества ненавидят Шварцнеггера".

Фото и видео: Piter.TV