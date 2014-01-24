Петербургские "Коммунисты России": "Все истинные патриоты Отечества ненавидят Шварцнеггера"

Руководитель отделения партии в Северной столице поддержал действия сотрудников "Водоканала".

Сергей Малинкович рассказал пресс-службе партии, что "этот состарившийся актеришка и политик был одним из символов холодной войны и антисоветчины".

"Воспитанник Рейгана, он всегда презирал Россию, прославлял бездушных роботов и все истинные патриоты Отечества ненавидят его!", – добавил он.

Также от лица партии он заявил о том, что художник Никас Сафронов "уронил честь русского мастера, рисуя низкопробных голливудских звезд".

Напомним, ранее в Александровском саду появился стрит-арт, копирующий портрет актера, подаренный Никасом Сафроновым. Однако после того, как его ликвидировали представители "Водоканала", там появилась надпись "I"ll Be Back" (англ. "Я еще вернусь") – отсылка к фильму "Терминатор 2".

Фото: Газпром Арена / Twitter