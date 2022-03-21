Чемпионка мира по пауэрлифтингу Наумова ответила на обращение Шварценеггера к россиянам

Она отметила, что Шварценеггера действительно любят в России, но его обращение основано на придуманной реальности.

Чемпионка мира по пауэрлифтингу Наумова прокомментировала обращение Арнольда Шварценеггера к российскому народу. Девушка опубликовала видеоролик на YouTube.

Наумова решила вспомнить свою встречу с кумиром. Тогда она в 2015 году, будучи 15-летней девочкой, выжала штангу 150 килограммов. Это стало мировым рекордом. Наумова подчеркнула, что бывший спортсмен показался ей "чутким, добрым, умным". Он оставил автограф девушке. После этого она призналась, что посмотрела обращение Шварценеггера к российскому народу. По её мнению, спортсмен "не работал с теми письмами", которые она ему передала. Она отметила, что Шварценеггера действительно любят в России, но его обращение основано на придуманной реальности.

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Видео: YouTube / Russian Hour