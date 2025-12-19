"Газпром" поставил россиянам рекордный объем газа

Компания "Газпром" 1 февраля поставил россиянам рекордный для этого месяца суточный объем газа. Об этом говорится в сообщении холдинга.
Отмечается, что суточный объем газа из Единой системы газоснабжения составил 1,767 млрд кубометров. Предыдущий рекорд был установлен 1 февраля 2012 года. Тогда суточный объем газа составил 1,744 млрд кубометров.
Также в холдинге подчеркнули, что поставки по газотранспортной системе "Газпрома" осуществляются надежно, в том числе благодаря работе подземных газовых хранилищ.
Ранее мы сообщали, что цены на газ в Европе упали на 14%.
Фото: pxhere.com
