  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Газпром" поставил россиянам рекордный объем газа
Сегодня, 14:23
102
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

"Газпром" поставил россиянам рекордный объем газа

0 0

Предыдущий рекорд был установлен 1 февраля 2012 года.

Компания "Газпром" 1 февраля поставил россиянам рекордный для этого месяца суточный объем газа. Об этом говорится в сообщении холдинга.

Отмечается, что суточный объем газа из Единой системы газоснабжения составил 1,767 млрд кубометров. Предыдущий рекорд был установлен 1 февраля 2012 года. Тогда суточный объем газа составил 1,744 млрд кубометров.

Также в холдинге подчеркнули, что поставки по газотранспортной системе "Газпрома" осуществляются надежно, в том числе благодаря работе подземных газовых хранилищ.

Ранее мы сообщали, что цены на газ в Европе упали на 14%.

Фото: pxhere.com

Теги: газпром, объем газа, россияне
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии