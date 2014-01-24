"Это самая настоящая культурная деградация". "Коммунисты России" оценили новый бар в Петербурге с матерящимися официантами

Глава петербургского отделения партии "Коммунисты России" высказался насчет предстоящего открытия бара, где сотрудники будут хамить, ругаться матом и вести себя развязно.

В четверг, 21 ноября, в Петербурге откроется бар нового формата. В нем официанты будут хамить, материться и оскорблять посетителей, а клиенты будут за это платить. Своё мнение относительно нового заведения высказал глава петербургского отделения партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович.

Я, как коренной ленинградец, петербуржец, не только как коммунист, хотя я выражаю точку зрения партийной организации, считаю, что это самая настоящая культурная деградация, вседозволенность. Можно ли представить себе такой бар в советском Ленинграде? Нет, это было бы недопустимо, – отметил Сергей Малинкович

Глава партии рассказал, что в советское время были разные квартирники, " где собиралась всякая шалупонь", их часто разгоняла полиция. Но и такие мероприятия были полулегальными, во время правления Брежнева на них смотрели сквозь пальцы, что даже правильно, " чего уж совсем людей загонять".

Но здесь люди имеют наглость такой бар открывать, его рекламировать, и явно это кто-то покрывает из чиновничков, – считает глава петербургского отделения партии "Коммунисты России"

Малинкович напомнил, что в России есть статья за хулиганство. Нецензурная брань и вызывающее поведение подпадает под эту статью.

Бар – общественное место, это не чья-то квартира, это место, куда доступ не ограничен. Это же не закрытый клуб, как клуб свингеров или клуб нетрадиционной сексуальной ориентации, куда пускают по особым спискам. Кто выдал лицензию, хотелось бы знать, на такой бар? – задался вопросом Сергей Малинкович

Глава партии в Петербурге считает, что мы катимся все дальше в пропасть бескультурья.

Такое бывает перед крупными социальными потрясениями, вспомните времена распутинщины, предреволюционную ситуацию, чего только не творилось тогда в Петербурге. Народ голодал, а аристократия не знала, как извернуться, чтобы получить извращенное удовлетворение, – напомнил глава петербургского отделения партии "Коммунисты России"

Партийный деятель отметил, что это должно быть пресечено. По его мнению, нынешняя власть на такие вещи ахает и охает для вида, а сама все это разрешает, кто-то наверняка получил за это деньги. Малинкович отмечает, что очень важно, чтобы общество, которое отстояло Исаакиевский собор, подвергло бойкоту и осуждению такие бары, чтобы стыдно было людям в таком баре даже работать.

Мне кажется, что самые настоящие ***** [долбанутые, созвучно с названием бара] те, кто делают этот бар, – подытожил Сергей Малинкович

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