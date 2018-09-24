В Петербурге откроется бар, в котором официанты будут хамить и материться

Открытие заведения запланировано на 21 ноября.

В четверг, 21 ноября, в Петербурге откроется бар совершенно нового формата. В нем официанты будут хамить, материться и оскорблять посетителей, а клиенты будут за это платить. Задумка принадлежит создателям петербургской "Угрюмочной".

Отмечается, что клиенты питейного заведения смогут не только попробовать напитки с экстравагантными названиями, но и выслушать от сотрудников заведения все, что они них думают в матерной форме. "Коктейль "вилкой в глаз", а можно "в попу раз", - это одно из предложений креативных авторов.

По задумке, официантами в баре будут работать комики, которые создадут "самую искреннюю атмосферу, возможную в ресторанной среде". Посетитель сможет получить бесплатный коктейль, если рассмешит официанта.

Ранее мы писали, что петербургский бар попал в топ-50 лучших заведений мира.

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