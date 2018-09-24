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Петербургский бар попал в топ-50 лучших заведений мира
Сегодня, 10:20
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Петербургский бар попал в топ-50 лучших заведений мира

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Отличилось заведение "El Copitas".

Петербургский бар "El Copitas" стал 27-м в ежегодном рейтинге "The World"s 50 Best Bars". Этот секретный бар, гостем которого можно стать только по предварительной регистрации, стал единственным питейным заведением в России, вошедшим в международный рейтинг. 

В прошлом году бар вышел лишь на 39-ю строчку, но за год достойно поработал над своими показателями.

В лидеры в этом году выбились нью-йоркский бар "Dante", "Connaught bar" из Лондона и питейное заведение из Буэнос-Айреса "Floreria Atlántico".

Ранее Piter.tv писал, что Роспотребнадзор признал питьевую воду в Петербурге соответствующей нормативам.

Фото: Piter.tv

Теги: бар, лучшие заведения мира
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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