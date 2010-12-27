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Роспотребнадзор: питьевая вода в Петербурге соответствует нормативам
Сегодня, 17:41
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Роспотребнадзор: питьевая вода в Петербурге соответствует нормативам

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В рамках исследования специалисты провели 912 исследований.

Питьевая вода в Петербурге соответствует нормативам. Сообщает официальный сайт управления Роспотребнадзора по городу. 

Специалисты провели 912 исследований  на выходах из станций водоподготовки перед подачей в распределительную сеть. Кроме того, эксперты проверили 1576 исследований атмосферного воздуха. Замеры производили в 59 точках города. В Роспотребнадзоре заверили, что в Северной столице отсутствует электромагнитное излучение. 

Также в ведомстве отметили, что в городе не было зарегистрировано аварийных ситуаций, которые могли бы негативно повлиять на экологию.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские активисты намерены раздать котиков из заброшенного котокафе.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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