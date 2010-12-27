Владелец кафе перечисляет деньги на лечение котов, но в заведении так и не появился.

В пятницу, 4 октября, стало известно о том, что петербургские активисты намерены раздать котиков из заброшенного котокафе. Об этом сообщает GazetaSPb.

Известно, что владелец кафе перечисляет деньги на лечение котов, но в заведении так и не появился. Владелец заявил, что он находится на больничном. Активистов намерены обратиться в прокуратуру. Ранее местные жители не только убрали беспорядок в котокафе, но и накормили его обитателей. Также петербуржцы отвезли котов к ветеринару. У животных нашли клещей.

Напомним, что в минувшую среду, 25 сентября, жители Васильевскоо острова обнаружили заброшенное котокафе. Внутри коты дрались за еду.

Ранее мы сообщали о том, что жители Петербурга чаще других берут кошек с улицы.

Фото:ЗООСЛОВО! ВСЁ О ЖИВОТНЫХ/вк