Неравнодушные петербуржцы спасли котов, запертых в закрытом котокафе "Гулу"

К владельцу заведения нагрянула полиция.

В минувшую среду, 25 сентября, жители Васильевскоо острова обнаружили заброшенное котокафе. Внутри коты дрались за еду. Об этом сообщают СМИ.

По словам петербуржцев, кафе было закрыто почти неделю. Горожане разглядели в витринах заведения "Гулу" грязь и разбросанные коробки. Некоторые коты были очень грязные. Кроме того, у одного хвостатого была ранка около ушка.

Хозяев там видели несколько раз. А последнюю неделю никто совсем не приходил. Некоторые коты грязные и неухоженные. Кто-то их кормит, но больше никакого ухода не видно сказано в сообщении

К правоохранителям обратилась журналистка Алеся Крупанина. В итоге к владельцу заведения нагрянул участковый. Мужчина заявил, что он был на больничном и поэтому котики неделю находились без корма.

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Фото:ЗООСЛОВО! ВСЁ О ЖИВОТНЫХ/вк