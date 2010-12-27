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Неравнодушные петербуржцы спасли котов, запертых в закрытом котокафе "Гулу"
Сегодня, 12:43
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IRINA_CHALKINA

Неравнодушные петербуржцы спасли котов, запертых в закрытом котокафе "Гулу"

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К владельцу заведения нагрянула полиция. 

В минувшую среду, 25 сентября, жители Васильевскоо острова обнаружили заброшенное котокафе. Внутри коты дрались за еду. Об этом сообщают СМИ. 

По словам петербуржцев, кафе было закрыто почти неделю. Горожане разглядели в витринах заведения "Гулу" грязь и разбросанные коробки. Некоторые коты были очень грязные. Кроме того, у одного хвостатого была ранка около ушка. 

Хозяев там видели несколько раз. А последнюю неделю никто совсем не приходил. Некоторые коты грязные и неухоженные. Кто-то их кормит, но больше никакого ухода не видно

сказано в сообщении

К правоохранителям обратилась журналистка Алеся Крупанина. В итоге к владельцу заведения нагрянул участковый. Мужчина заявил, что он был на больничном и поэтому котики неделю находились без корма.

Ранее мы сообщали о том, что в Краснодарском крае женщина прожила 3 дня с трупом сожителя, которого убила из ревности.

Фото:ЗООСЛОВО! ВСЁ О ЖИВОТНЫХ/вк

 

 

Теги: котокафе спб, новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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