В Краснодарском крае женщина прожила 3 дня с трупом сожителя, которого убила из ревности

54-летняя женщина приревновала своего 65-летнего сожителя к соседке и зарезала.

В Крымском районе Кубани женщина из ревности убила сожителя и продолжала жить в доме, где произошло убийство.

По версии следствия, в ночь на 22 сентября в своем доме на улице Чкалова в станице Троицкой Крымского района пара распивали спиртные напитки. Во время застолья у них возникла ссора. 54-летняя женщина приревновала своего сожителя 65 лет к соседке. В пылу ссоры женщина схватила нож и два раза нанесла удары в грудь любимому. От полученных ран мужчина скончался.

Женщина никому не рассказала о содеянном и продолжала жить под одной крышей с покойником. 25 сентября в этот дом зашла знакомая, увидела хозяина без признаков жизни и сообщила в полицию. Следственные органы возбудили уголовное дело, женщина задержана.

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Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю