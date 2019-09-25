Житель Красноярска жестоко убил свою подругу и ее 4-летнюю дочь

Появились подробности убийства и оперативное видео.

В Красноярске раскрыто убийство молодой женщины 1991 года рождения и ее дочери 2015 года рождения.

Сообщается, что в полицию обратилась пожилая женщина с жалобой на сильный трупный запах из одной из квартир в ее подъезде. Вскрыв квартиру, сотрудники полиции обнаружили тела с признаками разложения женщины и маленькой девочки. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в двойном убийстве мужчина 1997 года рождения. На допросе мужчина сознался в убийстве своей подруги и ее дочери.

Задержанный на допросе рассказал, что убийство он совершил из ревности. По факту двойного убийства заведено уголовное дело, расследование которого продолжается.

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Видео: МВД Красноярск