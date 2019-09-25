Опубликовано видео с места жуткого убийства 5-летнего мальчика.

Сегодня утром, 25 сентября, в Барнауле отец зарезал 5-летнего сына.

Трагедия разыгралась в одном из жилых домов в Барнауле. 42-летний мужчина нанес не менее 4 ударов ножом в живот и грудь 5-летнему сынишке. От полученных ранений ребенок скончался. По данному факту заведено уголовное дело по статье "убийство малолетнего".

Подозреваемый в убийстве ребенка задержан. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Выясняются мотивы убийства. Следственные органы опубликовали видео с места трагедии.

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