В Омске невменяемый дед сжег в печи 2-летнего внука

Мужчина допился до невменяемого состояния с галлюцинациями и "признал" в ребенке черта и решил его сжечь.

Житель Омска признан невменяемым во время совершения убийства своего 2-летнего внука.

22 апреля 2019 года 53-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения отобрал у жены 2-летнего внука и засунул ребенка в горящую печь. Женщина смогла отобрать ребенка, и малыша с сильными ожогами доставили в больницу. Врачи пытались спасти малыша три дня, но, несмотря на все усилия медиков, ребенок скончался.

По факту убийства малолетнего на мужчину было возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью". Мужчина после убийства признался, что увидел в ребенке черта и решил сжечь его.

В ходе расследования уголовного дела была проведена, в том числе, психиатрическая экспертиза подсудимого.

Проведенная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что в момент совершения преступления фигурант дела находился в состоянии невменяемости. Прокуратура Омской области

Мужчина во время убийства внука страдал кратковременным помутнением рассудка преимущественно галлюцинаторного расстройства, из-за чрезмерного употребления алкоголя.

На данный момент расследование уголовного дела завершено. Прокуратура утвердила постановление о направлении уголовного дела в суд для рассмотрения по существу. Мужчину ждет принудительное психиатрическое лечение.

Действующим законодательством предусмотрено, что лицам, совершившим деяния, предусмотренные статьями Особенной части Уголовного кодекса РФ, в состоянии невменяемости, судом назначаются принудительные меры медицинского характера, порядок исполнения которых определяется уголовно-исполнительным законодательством. Прокуратура Омской области

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