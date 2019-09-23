Москвич 10 лет держал в сексуальном рабстве несовершеннолетнего мальчика

Суд приговорил извращенца к 20 годам лишения свободы с пребыванием в колонии строгого режима.

Завершился суд над педофилом - извращенцем, который похитил 9-летнего мальчика и 10 лет держал его в сексуальном рабстве. Суд приговорил Эдуарда Никитина к 20 годам строгого режима.

В марте 2019 года Piter.TV сообщал, что началось слушание по делу педофила Эдуарда Никитина, который 10 лет держал в сексуальном рабстве похищенного ребенка. Сейчас стало известно, что суд вынес свой вердикт. Эдуарда Никитина приговорила к 20 годам лишения свободы с пребыванием в колонии строгого режима.

В ходе расследования уголовного дела и судом установлено, что Никитин в июле 2007 года познакомился на улице с 9-летним мальчиком и пригласил его к себе жить. Мальчик согласился и ушел из дома. Все эти годы ребенок жил у Эдуарда Никитина, который регулярно совершал с ребенком насильственные действия сексуального характера. Долгие годы мужчина не выпускал его из комнаты, скрывал от окружающих.

Все эти годы ребенок находился в федеральном розыске. Его искали по всей стране, а он жил в соседнем доме у извращенца. Поиски ребенка не прекращались все 10 лет. И только в 2017 году при проверке документов было вычислено место нахождения пропавшего мальчика. За годы проживания у Никитина молодой человек стал асоциален.

Видео: Piter.TV