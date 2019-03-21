Москвич похитил 9-летнего мальчика и 10 лет держал в сексуальном рабстве

Ребенка искали по всей стране, а он все годы жил в соседнем доме.

В Москве началось слушание по делу педофила Эдуарда Никитина, который 10 лет держал в сексуальном рабстве похищенного ребенка.

В 2007 году Никитин познакомился на улице с 9-летним мальчиком, заманил к себе домой, где ребенок и жил вплоть до 2017 года. Их задержали после проверки документов на улице. Все 10 лет ребенок находился в розыске, его искали по всей стране, а он жил в соседнем доме. Когда мальчик немного подрос, мужчина выпускал его вечерами погулять. За эти годы подросток стал асоциальным.

Соседи не обратили внимания, что у одинокого соседа появился ребенок. Свидетелем по делу проходит и мать Никитина, которая все эти годы жила с сыном и чужим ребенком в одной квартире.

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