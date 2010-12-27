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Жители Петербурга чаще других берут кошек с улицы
Сегодня, 10:04
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IRINA_CHALKINA

Жители Петербурга чаще других берут кошек с улицы

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Кроме того, петербуржцы чаще других публикуют фотографии своих кошек в Instagram.

Жители города на Неве чаще других россиян берут кошек с улицы. Соответствующее исследование провели к Всемирному дню животных. Сообщает российский сервис по выбору товаров. 

Согласно исследованию, петербуржцы чаще других публикуют фотографии своих кошек в Instagram. Кроме того, около половины опрошенных заявили, о желании брать своих собак в магазины Северной столицы. Напомним, что в некоторые заведения строго запрещено приходить с четвероногим. Также эксперты выяснили, что меньше всего времени с питомцами проводят владельцы кошек из регионов.

Также более 70% опрошенных жителей Петербурга считают своих питомцев членами семьи.

Опрос проводили среди владельцев кошек и собак из Москвы, Петербурга и городов-миллионников России. 

Ранее мы сообщали о том, что подготовлен список штрафов для российских собачников.

Фото:pixabay

 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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