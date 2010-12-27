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Подготовлен список штрафов для российских собачников
Сегодня, 9:48
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lesjasap

Подготовлен список штрафов для российских собачников

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Активисты предлагают избавиться от контактных зоопарков.

Профессиональное сообщество кинологов подготовило предложения о штрафовании собачников. Активистам понадобится внести изменения в кодекс об административных правонарушениях.

За то, что питомец бросился на прохожего, владелец заплатит от 3 до 5 тысяч рублей. Если в момент нападения прозвучала команда "ФАС", то штраф увеличивается до 30 тысяч.Также агрессивного хозяина могут арестовать на 30 суток.

За незаконную продажу животных предлагают штрафовать на сумму от 500 рублей до 2 тысяч рублей. Наказывать будут за травмы и гибель экзотических животных : по 20-30 тысяч с человека. Компанию или другое юридическое лицо заставят выплатить штраф в размере  от 100 до 300 тысяч рублей.

Авторы проекта намерены запретить контактные зоопарки и передвижные цирки.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге собака по кличке "Жасмин" обезвредила педофила.

Фото: Piter.tv 

Видео: YouTube/
 

Теги: домашние животные, кинологи, собаки, штрафы
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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