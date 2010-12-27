Подготовлен список штрафов для российских собачников

Активисты предлагают избавиться от контактных зоопарков.

Профессиональное сообщество кинологов подготовило предложения о штрафовании собачников. Активистам понадобится внести изменения в кодекс об административных правонарушениях.

За то, что питомец бросился на прохожего, владелец заплатит от 3 до 5 тысяч рублей. Если в момент нападения прозвучала команда "ФАС", то штраф увеличивается до 30 тысяч.Также агрессивного хозяина могут арестовать на 30 суток.

За незаконную продажу животных предлагают штрафовать на сумму от 500 рублей до 2 тысяч рублей. Наказывать будут за травмы и гибель экзотических животных : по 20-30 тысяч с человека. Компанию или другое юридическое лицо заставят выплатить штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей.

Авторы проекта намерены запретить контактные зоопарки и передвижные цирки.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге собака по кличке "Жасмин" обезвредила педофила.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

