В Петербурге собака по кличке "Жасмин" обезвредила педофила

Возбуждено уголовное дело.

В пятницу, 27 сентября, стало известно о том, что петербургские полицейские выследили педофила, благодаря служебной собаке по кличке "Жасмин". Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Как оказалось, накануне к правоохранителям обратилась петербурженка, которая рассказала, что над ее 9-летней дочерью надругался неизвестный. Инцидент произошел в одном из подъездов Выборгского района.

Полицейские решили привлечь к поискам кинолога. В итоге служебная собака Жасмин "задержала" 27-летнего мужчину. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что неравнодушные петербуржцы спасли котов, запертых в закрытом котокафе "Гулу".

Фото: 51.мвд.рф / Пресс-служба УМВД России