В Петербурге предложили ввести продуктовые карточки

По мнению главы петербургских коммунистов, государство могло бы создать систему продуктовых карточек – по примеру, как это было в СССР, но в усовершенствованном виде.

В Петербурге с 30 октября вводится очередной локдаун. Способ поддержать сразу и горожан, и малый бизнес предложил в беседе с "МК в Питере" руководитель коммунистической партии Петербурга и Ленобласти "Коммунисты России" Сергей Малинкович.

По мнению главы петербургских коммунистов, государство могло бы создать систему продуктовых карточек – по примеру, как это было в СССР, но в усовершенствованном виде.

Месячная карта должны быть эквивалентна примерно 15 тысячам рублей, это минимум. <…> Там должны быть продукты, которые важны для здоровья: овощи, фрукты, яйца, минеральная вода, клетчатка, крупы, мясо. Сергей Малинкович, руководитель коммунистической партии Петербурга и Ленобласти "Коммунисты России"

Для получения такой карты, по его мнению, человек должен уведомить государство о причинах нужды. Ими могут быть потеря работы, невозможность найти работу, отсутствие накоплений, наличие несовершеннолетних детей. По мнению Малинковича, продуктовые карты помогли бы решить сразу две проблемы – бедность населения и разорение малого бизнеса, у которого можно было бы приобретать товары по этим самым картам.

ЗакС Петербурга: бизнес выживет и без поддержки.

Фото: Piter.tv