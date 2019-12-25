ЗакС Петербурга: бизнес выживет и без поддержки

Депутат ЗакСа Михаил Барышников прокомментировал поддержку предпринимателей, предусмотренную бюджетом 2022 года. Он признал недостаточность мер, однако отметил, что петербургские предприятия справляются.

Председатель бюджетно-финансовой комиссии Законодательного Собрания Петербурга Михаил Барышников продемонстрировал отношение к предпринимательскому сообществу, отметив, что предприятия справляются с трудностями вне зависимости от поддержки властей. О проблемах задействованных в бизнесе горожан, которые составляют 45% населения Петербурга, парламентарий не упомянул.

Депутат ЗакСа Михаил Барышников прокомментировал поддержку предпринимателей, предусмотренную бюджетом 2022 года. Он признал недостаточность мер, однако отметил, что петербургские предприятия справляются.

Конечно, этого недостаточно, но никто не хочет посмотреть, что бизнес – он, может, с поддержкой, без поддержки, но он выживает. Смотрите, бюджет этого года у нас вырос на 130 миллиардов рублей сверх запланированного. В том числе "вылезли" налоги на прибыль, налог НДФЛ (…). Это о чем говорит? Что поддержка все-таки идет правильная города. Мало того, бизнес уже в белую начинает работать, это тоже очень важно. заявил Михаил Барышников в эфире канала "Санкт-Петербург"

Депутат упомянул некоторые меры, предпринятые городом, отметив, что их "всегда будет недостаточно".

По системе "упрощенки" оказывает город поддержку, по самозанятым тоже оказывается. Конечно, это всегда будет недостаточно, но город думает об этом и помогает. Михаил Барышников, депутат ЗакС

Сами представители малого и среднего бизнеса отмечают, что находятся в сложном положении. Многие из них имеют серьезные задолженности, некоторые предприниматели были вынуждены закрыть свои заведения. Мнение, высказанное Барышниковым, о положении бизнесменов может указывать на незаинтересованность города в поддержке владельцев кафе, пекарен и салонов красоты.

Профессор, заведующий кафедрой экономики СЗИУ РАНХиГС Олег Мисько в комментарии для "Делового Петербурга" отмечал, что предприятия малого и среднего бизнеса не являются основными для экономики и главным образом необходимы для обеспечения занятости населения. Таким образом, рост налоговых отчислений, о котором говорил Барышников, мог произойти за счет крупного бизнеса, который находится в более устойчивом положении. Также из комментария экономиста становится понятно, почему Смольный демонстрирует низкую заинтересованность в помощи небольшим заведениям, ведь их исчезновение мало отразится на бюджете города.

Не секрет, что субъекты МСП не являются существенными производителями валового продукта. Государство поддерживает малый бизнес так, чтобы обеспечить занятость. Власть в большей степени волнуют социальные, а не экономические последствия ограничений: рост безработицы, обеднение населения... Фактически этот пакет мер — это закамуфлированные социальные выплаты, а забота о макроэкономическом равновесии ушла на второй план. Олег Мисько, профессор, заведующий кафедрой экономики СЗИУ РАНХиГС

Тем не менее, не стоит забывать о проблемах людей, задействованных в малом и среднем предпринимательстве (МСП). По числу занятых в таком бизнесе Петербург опережает другие российские регионы. По данным правительства города, в сфере МСП трудятся более 1,1 жителей, что составляет около 45% от общего числа работающего населения Северной столицы. За время коронавируса в городе закрылись 22 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса, а значит, десятки тысяч людей потеряли работу.

Напомним, меры поддержки предпринимателей в пандемию коронавируса, разработанные правительством Санкт-Петербурга, оказались неудобными. Бюрократические преграды, отсеивающие основную часть претендентов на льготы и субсидии, привели к тому, что в 2020 году воспользоваться помощью города смогли лишь около 20% владельцев бизнеса.

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