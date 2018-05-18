"ЦРУ легко находит себе помощников". "Коммунисты России" оценили новый клип группы Shortparis

Глава петербургского отделения партии "Коммунисты России" считает, что молодежная политика современной России малоэффективна, поскольку она лишена идеологии. И подтверждением тому являются подобные клипы.

На прошлой неделе петербургская группа Shortparis выпустила клип на песню "Так закалялась сталь". Надпись к видеоролику гласит: "Насилие стало одним из маркеров сегодняшнего дня, отпечатавшись даже на мыслях и действиях, никак не связанных с политикой". Клип на YouTube за неделю посмотрели почти 300 тысяч человек.

Своё мнение относительно этого клипа высказал глава петербургского отделения партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович.

Обнародование этого клипа направлено одновременно и на оскорбление вооруженных сил России и на попытку опорочить любые традиции патриотического воспитания в нашей стране. Сам клип – прямая провокация подростков с неокрепших психикой на насилие и суицид, клип должен быть запрещен, а группа привлечена к уголовной ответственности. Клип сделан на хорошем техническом уровне, следовательно, у него есть заказчик. Этот заказчик из стана Навального и ему подобных, – отметил Сергей Малинкович

Глава петербургского отделения партии "Коммунисты России" считает, что молодежная политика современной России малоэффективна, поскольку она лишена идеологии. И подтверждением тому являются подобные клипы. По словам Малинковича, появление такого видео в СССР было бы невозможно, против него была бы мобилизована вся молодежь страны, которая гордилась армией, флотом, спецслужбами.

Сейчас нет комсомола, нет реальной молодежной политики у буржуазного государства и поэтому ЦРУ легко находит себе помощников для своей разрушительной пропаганды. А Роскомнадзор зря получает финансирование, если он не запрещает подобное в течение 5 минут с момента появления, – считает глава петербургского отделения партии "Коммунисты России"

Сергей Малинкович предложил отправить в армию или на общественные работы всех молодых людей, снимавшихся в клипе, и попросил считать это заявлением в прокуратуру.

Что касается поклонников группы, то они пришли в восторг от данного клипа, вот некоторые из восторженных комментариев.

Петербургские "Коммунисты России": "Все истинные патриоты Отечества ненавидят Шварцнеггера".

Видео: YouTube/ Shortparis