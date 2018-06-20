Власти Петербурга отказались передавать Исаакиевский собор РПЦ

Вопрос был закрыт, в том числе, из-за недовольства жителей города.

Власти Петербурга отказались передавать собор преподобного Исаакия Далматского Русской православной церкви (РПЦ). Об этом пишет РБК.

Вопрос был закрыт, в том числе, из-за недовольства жителей города. Когда в январе 2017 года Георгий Полтавченко, на тот момент еще губернатор Петербурга, заявил о решении передать Исаакиевский собор РПЦ, город накрыла волна массовых протестов. В Северной столице прошли митинги, а бард Александр Городницкий даже написал песню в защиту собора.

В 2018 году стало известно, что Смольный передаст церкви Екатерининский придел Исаакия для богослужений. В декабре прошлого года митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий освятил придел.

В начале 2019 года распоряжение Смольного о передаче собора РПЦ утратило силу. Пресс-секретарь патриарха Александр Волков пока не прокомментировал эту ситуацию.

Ранее мы писали, что во Владимирский собор Петербурга привезут икону Божией Матери "Умиление".

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