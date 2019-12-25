Кассационный суд остался на стороне Понасенкова в его борьбе за честь и репутацию с Соколовым

Судебная коллегия оставила в силе решение о том, что Соколов должен взять свои нелестные слова в отношении Понасенкова обратно.

В петербургских судах продолжают разбираться со "страстями" между научными оппонентами историком Олегом Соколовым, обвиненным в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, и Евгением Понасенковым. О новой "серии" разборок сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга 26 марта.

Третий кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел апелляцию Горсуда на решение Октябрьского райсуда по иску Понасенкова. Тот писал об ущемлении собственной чести, достоинства и деловой репутации, а также требовал взыскания компенсации морального вреда. Все началось с января 2018 года, когда на YouTube-канале Дмитрия Пучкова появился видеоролик с Соколовым, в котором тот якобы опорочил исторические труды Понасенкова. Доцент заявил, что выпущенная книга не является научным трудом, а ее автор – ученым-историком, что книга не заслуживает читательского доверия. Также Олег Соколов в марте того же года на одном из своих выступлений назвал Понасенкова "негодяем, подонком и вором" при многочисленных слушателях.

Обиженный научный оппонент потребовал возложить на Соколова обязанность публично опровергнуть сведения, не соответствующие действительности, а также взыскать с доцента 6 миллионов рублей моральной компенсации. Октябрьский районный суд отказался удовлетворять иск Понасенкова. В Горсуде в октябре прошлого года это решение изменили и частично удовлетворили иск. Согласно новому исходу дела, Соколов должен публично опровергнуть то, что наговорил ранее на своей публичной лекции, и выплатить Понасенкову 10 тысяч рублей моральной компенсации. Остальная часть иска осталась неудовлетворенной.

В новой кассационной жалобе сторона Соколова просила суд отменять решение райсуда, но судебная коллегия оставила жалобу представителей доцента-убийцы без удовлетворения.

Фото: ponasenkov.net