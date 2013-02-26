Со школы №4 взыскали 70 тыс рублей за оскорбление учеников

Одна из преподавательниц также обвиняется в избиении школьника.

В суде Василеостровского района постановили взыскать с ГБОУ школа №4 70 тыс рублей в качестве компенсации морального вреда. Поводом для иска стала жалоба матери ученика учреждения, которого неоднократно оскорбляли школьные преподаватели, – следует из сообщения объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Ранее по аналогичному иску со школы взыскали 50 тыс рублей. Третьи лица в процессе, которые и ответственны за произошедшее, подтверждали свою причастность к нанесению морального вреда, однако точных показаний дать не смогли.

Параллельно с развитием данного гражданского дела в суде идет уголовный процесс в отношении одной из преподавательниц. Она обвиняется в нанесении физического вреда ученику учреждения.

Ранее мы писали, что петербурженка заплатит 10 тысяч рублей за оскорбления экс-супруга в мессенджере. Решение об этом приняли в Кировском районном суде.

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