Петербурженка заплатит 10 тысяч рублей за оскорбления экс-супруга в мессенджере

Мужчина просил 100 тысяч рублей.

Кировский суд Петербурга удовлетворил иск петербуржца к бывшей жене о защите чести и достоинства, а также о компенсации морального вреда. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба городских судов.

Мужчина в своем заявлении указал, что бывшая жена, ведя переписку в мессенджере, оскорбляла его, сравнивая с животными, недостойным человеком, алкоголиком, наркоманом, человеком с физическими дефектами и обзывала другими нецензурными словами. Из-за этого мужчина страдал.

Женщина не признала исковые требования, отмечая, что писала оскорбления в ответ на провокации со стороны бывшего возлюбленного.

Мужчина требовал компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 300 рублей. Суд взыскал с женщины в пользу бывшего мужа 10 тысяч рублей.

В Петергофе оскорбившая врача женщина заплатит штраф 3 тыс. рублей.

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