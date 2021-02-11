Петербурженка заплатит 10 тысяч рублей за оскорбления экс-супруга в мессенджере

Кировский суд Петербурга удовлетворил иск петербуржца к бывшей жене о защите чести и достоинства, а также о компенсации морального вреда. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба городских судов.
Мужчина в своем заявлении указал, что бывшая жена, ведя переписку в мессенджере, оскорбляла его, сравнивая с животными, недостойным человеком, алкоголиком, наркоманом, человеком с физическими дефектами и обзывала другими нецензурными словами. Из-за этого мужчина страдал.
Женщина не признала исковые требования, отмечая, что писала оскорбления в ответ на провокации со стороны бывшего возлюбленного.
Мужчина требовал компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 300 рублей. Суд взыскал с женщины в пользу бывшего мужа 10 тысяч рублей.
В Петергофе оскорбившая врача женщина заплатит штраф 3 тыс. рублей.
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