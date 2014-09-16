В Петергофе оскорбившая врача женщина заплатит штраф 3 тыс. рублей

Прокурор возбудил в отношении местной жительницы дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление).

Прокуратура Петродворцового района Петербурга провела проверку по обращению об унижении чести и достоинства. Об этом 5 декабря рассказали в надзорном ведомстве.

Установлено, что 5 сентября во время утреннего приема 53-летняя женщина грубо оскорбила одного из врачей в присутствии коллег и пациентов, высказав в том числе в адрес медика пожелания скорейшей смерти.

Так, прокурор возбудил в отношении местной жительницы дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Назначен штраф в размере 3 тыс. рублей постановлением мирового судьи.

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Фото: Piter.TV